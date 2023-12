Wolfsburg - Am 16. Spieltag der 1. Bundesliga hat der FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg 2:1 gewonnen. Bayern bleibt damit auf Tabellenplatz zwei, während Wolfsburg durch Heidenheim auf Platz zehn verdrängt wird.



Bayern dominierte die Partie klar. Jamal Musiala brachte die Mannschaft in der 33. Minute in Führung, Harry Kane erhöhte zehn Minuten später. Für Wolfsburg traf Maximilian Arnold (45.+1). Die weiteren Ergebnisse: Bayer Leverkusen - VfL Bochum 4:0; Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach 2:1; VfB Stuttgart - FC Augsburg 3:0; 1. FC Heidenheim 1846 - SC Freiburg 3:2.

