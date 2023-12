Das Unternehmen, das nach wie vor Spitzenkräfte einstellt und an sich bindet, gewinnt für seine integrative, mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur weltweit an Renommee

Rimini Street Inc. (Nasdaq: RMNI), ein global tätiger Anbieter von End-to-End-Unternehmenssoftware-Support, -Produkten und -Dienstleistungen, ist der führende Anbieter von Drittanbieter-Support von Oracle- und SAP-Software sowie ein Salesforce®- und AWS-Partner. Heute meldete das Unternehmen, dass es in Singapur erstmalig und in Japan im zweiten Jahr in Folge die Zertifizierung "Great Place to Work®" erhalten hat und dass es 2023 in der Kategorie IT IT-BPM zu den 50 besten Arbeitgebern Indiens (India's Best Workplaces) zählt.

Die Erfolge von Rimini Street unterstreichen das Engagement des Unternehmens, eine Arbeitsplatzkultur der Innovationen zu schaffen, bei der die Mitarbeitenden in aller Welt aktiv miteinbezogen werden und ihre Zufriedenheit verbessert wird. Diese Anerkennung baut auf einer wachsenden Liste mit Auszeichnungen von Rimini Street als hervorragender Arbeitgeber auf, darunter Zertifizierungen als Great Place to Work® in Australien/Neuseeland, Frankreich, Indien, Israel, Japan, Korea, Großbritannien und den USA, als Top Workplaces 2023 in den USA sowie als Best Workplace for Wellbeing 2023 in Großbritannien und als Best Workplace for Women 2023 in Großbritannien.

Seit mehr als 30 Jahren hat die Organisation "Great Place to Work" mehr als 100 Millionen Arbeitnehmer befragt und festgestellt, dass "Vertrauen" der Kern dessen ist, was einen herausragenden Arbeitsgeber ausmacht. Das Great Place to Work Trust Model bildet die Grundlage für die 60 Fragen der Trust Index Befragung, mit denen die Mitarbeiterzufriedenheit gemessen wird. Unternehmen, die in den Bereichen Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Stolz und Kameradschaft herausragende Bewertungen erhalten, sind eher in der Lage, besonders engagierte, leistungsstarke Mitarbeitende anzuwerben und an sich zu binden, die für das Wachstum und den Erfolg eines Unternehmens entscheidend sind.

"Das gemeinsame Ziel, ein hervorragender Arbeitgeber zu sein, steht im Zentrum unserer Unternehmensphilosophie", so Seth Ravin, President und CEO von Rimini Street. "Diese Auszeichnung ist nicht nur ein Zeichen für die Qualität unseres Unternehmens als Arbeitgeber, sondern auch eine Anerkennung der hervorragenden Mitarbeitenden, die Rimini Street zu einem außergewöhnlichen Unternehmen machen, in dem man sich weiterentwickeln und lernen und nachhaltiges Engagement beweisen kann."

Die Mitarbeitenden in Singapur gaben an, dass Rimini Street ein sicherer und besonderer Arbeitgeber ist

Die anonyme Befragung, die im Rahmen des Zertifizierungsprozesses unter den Mitarbeitenden von Rimini Street Singapore durchgeführt wurde, ergab Folgendes:

93 Prozent der Mitarbeitenden sind der Ansicht, dass sie bei Rimini Street besondere, spezielle Vorteile genießen

93 Prozent der Mitarbeitenden sind der Ansicht, dass sie bei Rimini Street Sicherheit am Arbeitsplatz genießen

"Wir von Rimini Street Singapore sind davon überzeugt, dass sich ein herausragender Arbeitgeber durch Vertrauen, Zusammenarbeit und das gemeinsame Engagement für Spitzenleistungen auszeichnet", so Andrew Seow, GVP und Geschäftsführer von Rimini Street Southeast Asia and Greater China. "Diese Anerkennung beweist, dass wir uns dauerhaft darum bemühen, ein Umfeld zu schaffen, in dem unsere Belegschaft ihr Bestes geben kann, was letztendlich zum Erfolg unserer Mitarbeitenden und des gesamten Unternehmens beiträgt."

Die Mitarbeitenden in Japan sind stolz darauf, bei Rimini Street zu arbeiten

Laut der Untersuchung von Great Place to Work "führt die Sinnhaftigkeit der Arbeit zu besseren Geschäftsergebnissen, jedoch unter der Voraussetzung, dass die Mitarbeitenden erkennen, welchen Bezug ihre Aufgaben zum Erreichen des Unternehmenszwecks haben." Die Umfrageergebnisse bei Rimini Street Japan belegen, dass die Mitarbeitenden dort stolz auf ihre Arbeit sind und sich als wichtigen Teil von Rimini Street begreifen.

Weitere Ergebnisse der Umfrage:

93 Prozent der Mitarbeitenden geben an, dass das Management den Mitarbeitenden zutraut, gute Arbeit zu leisten, ohne ihnen ständig über die Schulter zu schauen

90 Prozent der Mitarbeitenden geben an, dass sie dazu ermutigt werden, eine bessere Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben zu erzielen

"Rimini Street Japan ist sehr stolz darauf, erneut als Great Place to Work ausgezeichnet worden zu sein", so Yorio Wakisaka, GVP und Geschäftsführer von Rimini Street Japan. "Die Auszeichnung bestätigt unser Engagement für die Schaffung eines Umfelds, in dem jeder Einzelne sich entfalten, zum Erfolg beitragen und in der beruflichen Laufbahn Erfüllung finden kann."

Laut Aussage der Mitarbeitenden in Indien ist Rimini Street einer der besten Arbeitgeber in der Kategorie IT IT-BPM

Nach der zweiten Zertifizierung als Great Place to Work® wurde Rimini Street India in der Kategorie IT IT-BPM 2023 als einer der 50 besten Arbeitgeber Indiens (India's Best Workplaces) eingestuft. Auf der Grundlage des Feedbacks von Mitarbeitenden, das im Rahmen des ersten Zertifizierungsprozesses erhoben wurde, wurden die in Frage kommenden IT- und IT-BPM-Unternehmen mit mindestens 100 Mitarbeitenden automatisch in die Liste der Bewerber als Best Workplaces aufgenommen, um zusätzliche Anerkennung erhalten zu können.

"Bei Rimini Street India fühlen wir uns geehrt, dass wir in der Kategorie IT IT-BPM als einer der 50 besten Arbeitgeber Indiens (India's Best Workplaces) eingestuft wurden", so Raju Gadiraju, Managing Director von Rimini Street India. "Dies zeugt von unserer Mission, eine mitarbeiterzentrierte Arbeitsplatzkultur zu fördern. Unser Erfolg ist das direkte Ergebnis des Engagements und Talents unserer Mitarbeitenden, die Rimini Street zu einem dynamischen, erfüllenden Arbeitgeber machen."

Die besondere Mitarbeiterstrategie von Rimini Street

Der Schlüssel zum kontinuierlichen Wachstum des Unternehmens liegt in der Kultivierung und Bindung einer Belegschaft aus Spitzenkräften, die beständig "herausragende" Ergebnisse erzielen. Um dies zu erreichen, bietet Rimini Street zahlreiche Programme an, die darauf abzielen, die Leistung der Mitarbeitenden zu maximieren und ein hohes Maß an Engagement zu fördern. Dazu zählen:

Eine flexible Vier-Tage-Woche zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die schon jetzt und im gesamten Jahr 2024 gilt

Schulungs- und Weiterentwicklungsprogramme durch die Rimini Street University, um das berufliche Weiterkommen und die Lernkompetenzen der Mitarbeitenden zu fördern

Weltweite ehrenamtliche Aktivitäten, die von der Rimini Street Foundation, dem selbstfinanzierten Wohltätigkeitsprogramm von Rimini Street, organisiert werden

Anonyme Befragungen zur Mitarbeitermotivation, um das Unternehmen dabei zu unterstützen, kontinuierlich zuzuhören, zu bewerten, zu messen, zu verfolgen, zu lernen und erfolgreich zu operieren, indem bewährte Faktoren der Mitarbeiterzufriedenheit analysiert werden

Wir stellen ein!

Entwickeln Sie Ihre Karriere in einem Unternehmen weiter, das seine Mitarbeitenden in den Mittelpunkt stellt und in die Gemeinschaft investiert. Besuchen Sie die Karriereseite von Rimini Street unter: https://www.riministreet.com/company/careers/

