Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 des SIX Kotierungsreglements (KR)



Schweiter Technologies stärkt sein Architekturgeschäft

Schweiter Technologies erwirbt 60% an Jiangsu ZNL Coating New Materials, einem neu gegründeten Joint Venture.

Diese Akquisition stärkt das Architekturgeschäft weiter und schafft Wachstumsmöglichkeiten in China und in den asiatischen Märkten.

Steinhausen, 21. Dezember 2023 - Jiangsu ZNL Coating New Materials ist ein innovativer Hersteller von Aluminiumplatten, der hochwertige, mehrfarbige Fassadenlösungen anbietet. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Changzhou City in der Provinz Jiangsu.

Das erworbene Unternehmen beschäftigt rund 50 Mitarbeitende und wird im Jahr 2023 einen Nettoumsatz von rund CHF 15 Millionen erzielen. Der Kaufpreis für die 60% Beteiligung liegt im mittleren einstelligen Millionenbereich (CHF).

Schweiter Technologies hat die Option, die verbleibenden 40% der Aktien des Unternehmens zu erwerben.

Die Akquisition ergänzt das Lösungsportfolio im Architekturbereich und unterstützt die nachhaltige Wachstumsvision in China und den asiatischen Märkten.

3A Composites Architektur ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Aluminium-Verbundwerkstoffen für Gebäudefassaden, Dächer und Corporate-Identity-Lösungen. Das globale Architekturgeschäft erzielte 19% des gruppenweiten Umsatzes 2022.

ÜBER SCHWEITER TECHNOLOGIES

Schweiter Technologies mit Sitz in Steinhausen, Schweiz, ist eine global tätige Unternehmensgruppe, die sich mit ihrem Geschäftsbereich 3A Composites auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von hochqualitativen Verbundwerkstoffen, Papier-, Kunststoff- und Leichtstoffplatten sowie Balsaholz und PET-Schaum-basierten Kernmaterialien konzentriert. Eingesetzt werden die Materialien vor allem in den Bereichen visuelle Kommunikation (Display), Architektur, Windenergie, Industrie sowie Bahn-, Bus- und Schiffsbau.

Das Unternehmen ist mit Büros, Vertriebs- und Produktionsstätten an 40 Standorten in Europa, Amerika und in der Region Asien-Pazifik vertreten und beschäftigt rund 4'700 Mitarbeitende. Schweiter Technologies AG ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol SWTQ kotiert.

