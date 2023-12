Die Pflanzphase für Beeren in der Provinz Huelva führt zu einer Gesamtanbaufläche in der Provinz von 11.243 Hektar für die Saison 2023/2024, was einem Rückgang von 4,75 % im Vergleich zu den 11.802 Hektar Beeren, die in der letzten Saison gepflanzt wurden, entspricht. Bildquelle: Shutterstock.com Nach Angaben des Verbands der Erzeuger und Exporteure von Erdbeeren und...

