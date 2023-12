Niedrig wachsende mehrjährige Pflanzen wuchsen gut unter dem Blätterdach in einer Kernobstplantage in Nelson in einem Versuch, an dem Plant & Food Research beteiligt war, um zu testen, ob Bodendeckerarten dazu beitragen können, den Sprüheinsatz zu reduzieren, ohne die Obstproduktion oder die Baumgesundheit zu beeinträchtigen. Foto © Plant and Food Research Wie...

Den vollständigen Artikel lesen ...