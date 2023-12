Laut eines GAIN-Berichts des Auslandslandwirtschaftsdienstes (FAS) des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) erwartet das Büro in San José in dem Wirtschaftsjahr 2023/24 in Costa Rica einen Rückgang der Orangenernte um 15 Prozent, wodurch die Produktion aufgrund suboptimaler Niederschläge - verbunden mit einem El-Niño-Wettersystem - während der...

