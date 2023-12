Mit den Geldmitteln will Vandria das klinische ZNS-Programm und die Plattform für mitochondriale Therapeutika vorantreiben.Lausanne - Vandria SA, ein Unternehmen, das an der Spitze der mitochondrialen Therapeutika steht und erstklassige niedermolekulare Mitophagie-Induktoren entwickelt, hat seine erfolgreichen Serie-A-Finanzierung bekannt gegeben. Die Finanzierungsrunde in Höhe von 20,6 Mio. $ (18 Mio. CHF) wurde von ND Capital zusammen mit einem kleinen Syndikat vermögender Privatinvestoren geleitet.

