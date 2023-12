Der deutsch-niederländische Anbieter alternativer Kraftstoffe Rolande hat in Himmelkron in der Nähe von Bayreuth seine achte Tankstelle für biogenes LNG in Deutschland in Betrieb genommen. Während die Bundesregierung den Einsatz von Erdgas zum Heizen reduzieren will, soll Methan als Kraftstoff in Zukunft häufiger zum Einsatz kommen. Der Grundgedanke: Mit nur einem Kohlenstoff-Molekül verursacht Methan beim Verbrennen im Vergleich zu flüssigen Kraftstoffen weniger CO2 pro Energieinhalt. Laut Angaben ...

