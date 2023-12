Die Aktien der Commerzbank sind seit dem Verlaufshoch bei 11,54 Euro am 06. Dezember wieder deutlich zurückgekommen und haben am 18. Dezember 10,35 Euro erreicht. Aktuell können die Papiere aber wieder hochziehen und zeigen sich im frühen Handel am heutigen Donnerstag im Bereich von 10,81 Euro. Der übergeordnete Aufwärtstend könnte nach der vorherigen Korrektur fortgesetzt werden. Sollten die Papiere der Commerzbank die Aufwärtsdynamik weiter fortsetzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...