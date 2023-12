Original-Research: Landi Renzo S.p.A. - von GBC AG



Unternehmen: Landi Renzo S.p.A.

ISIN: IT0004210289



Anlass der Studie: Researchstudie (Note)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 0,60 EUR

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker



9-Monate 2023: Landi Renzo dank starkem OEM-Business weiter auf Wachstumskurs; Ungünstiger Umsatzmix belastet die Profitabilität; Operative Margenerholung setzt sich auch im Q3 fort; GBC-Schätzungen und Kursziel angepasst; Rating Kaufen bestätigt



Geschäftsentwicklung 9-Monate 2023



Die Landi Renzo-Gruppe hat Mitte November ihre 9-Monatszahlen für das laufende Geschäftsjahr 2023 bekannt gegeben. Basierend hierauf hat der Technologiekonzern in den ersten drei Geschäftsquartalen trotz schwieriger Rahmenbedingungen (Ukrainekrieg, Inflationsdruck, höheres Zinsniveau etc.) seine Wachstumsserie fortgesetzt. So konnten die Konzernumsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum moderat um 2,2% auf 221,14 Mio. EUR (9M 2022: 216,35 Mio. EUR) zulegen.



Als wesentlicher Wachstumstreiber erwies sich hierbei die starke Geschäftsausweitung im Hauptgeschäftsfelds "Green Transportation". Damit konnte das Unternehmen signifikant von der verstärkten Nachfrage von führenden Automobilherstellern nach technologischen Lösungen für eine klimafreundlichere Mobilität bzw. umweltfreundlicheren Antriebsformen im Volumensektor (PKW-Massenmarkt) profitieren.



Die erwirtschafteten Konzernumsatzerlöse wurden primär vom Kerngeschäftsfeld "Green Transportation" getragen (Umsatzanteil: 70,1%). In diesem Geschäftssegment konnten die erzielten Umsatzerlöse hauptsächlich dank eines stärkeren OEM-Geschäfts deutlich um 9,8% auf 155,01 Mio. EUR (9M 2022: 141,24 Mio. EUR) gesteigert werden.



Das verstärkte Wachstum im OEM-Vertriebskanal (9M 2023: +33,2% auf 98,70 Mio. EUR) wurde hierbei von einem starken Anstieg der Aufträge für Bi-Fuel-Motoren und durch einen erhöhten Absatz von Komponenten im OEM-Mid & Heavy Duty-Bereich erzielt. Bedingt durch schwächere Verkäufe in einigen lateinamerikanischen und osteuropäischen Märkten wurde im After-Market-Vertriebskanal ein deutlicher Umsatzrückgang auf 56,30 Mio. EUR (9M 2022: 67,10 Mio. EUR) erzielt.



Entgegengesetzt zum Kerngeschäft ("Green Transportation") hat das Geschäftsfeld "Clean Tech Solutions" einen signifikanten Segmentumsatzrückgang auf 66,13 Mio. EUR (9M 2022: 75,12 Mio. EUR) verzeichnet. Hauptursächlich für diese rückläufige Umsatzentwicklung war neben der verringerten Produktion, welche insbesondere das dritte Quartal betraf, auch die Verschiebung einiger für 2023 geplanter Großaufträge in das darauffolgende Geschäftsjahr 2024.



Konträr zur positiven Konzernumsatzentwicklung musste Landi Renzo auf operativer Ergebnisebene (EBITDA) einen deutlichen Ergebnisrückgang auf -1,12 Mio. EUR (9M 2022: 7,07 Mio. EUR) hinnehmen. Hauptursächlich hierfür waren ein ungünstiger Umsatzmix im "Green Transportation"-Geschäftsfeld (margenschwächerer OEM-PKW-Umsatzanteil), ein geringeres Geschäftsvolumen im "Clean Tech Solutions"-Segment und höhere angefallene Fixkosten zur Stärkung der operativen Unternehmensstruktur. Folglich sank auch die EBITDA-Marge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und rutschte damit sogar in den negativen Bereich mit - 0,5% (9M 2022: 3,3%).



Dieser operative Konzernergebnisrückgang konnte nur teilweise durch eine vereinbarte Listenpreisänderung mit einem Hauptkunden der Landi Renzo-Gruppe im OEM-Vertriebskanal in der zweiten Hälfte des Halbjahres und einem Preisanstieg im OEM-Mid & Heavy Duty-Geschäftsbereich in den letzten Monaten des Geschäftsjahres ausgeglichen werden.



Korrigiert um Sonderkosten und einmalige Kosten (z.B. M&A-Kosten oder Restrukturierungskosten), wurde in den vergangenen drei Quartalen ein bereinigtes EBITDA (Adj. EBITDA) in Höhe von 4,57 Mio. EUR erzielt, welches damit deutlich unterhalb des Ergebnisniveaus des Vorjahreszeitraums (9M 2022: 8,70 Mio. EUR) lag. Entsprechend ging die bereinigte EBITDA-Marge (Adj. EBITDA-Marge) ebenso auf 2,1% (9M 2022: 4,0%) zurück. Das erzielte (bereinigte) Konzern-EBITDA entfiel mit 3,25 Mio. EUR (9M 2022: 4,28 Mio. EUR) überwiegend auf das "Clean Tech Solutions"-Segment. Das Stammgeschäftsfeld "Green Transportation" steuerte unterdessen 1,33 Mio. EUR (9M 2022: 4,42 Mio. EUR) zum Gruppenergebnis bei.



Auf Nachsteuerebene hat der Technologiekonzern im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein negatives Konzernergebnis (nach Minderheiten) von -27,73 Mio. EUR verzeichnet und damit einen signifikanten Nettoergebnisrückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (9M 2022: -10,12 Mio. EUR) hinnehmen müssen. Neben der schwächeren operativen Performance und hohen einmaligen Sonderkosten haben ebenfalls signifikante Abschreibungen auf einen Teil der im Vorjahr auf steuerliche Verluste gebildeten aktiven latenten Steuern die Ergebnisentwicklung deutlich belastet. Daneben wirkten sich ebenfalls deutlich höhere (angefallene) Steueraufwendungen in Höhe von 5,62 Mio. EUR (9M 2022: 1,02 Mio. EUR) ergebnismindernd aus.

Geschäftsentwicklung im Q3 2023



Auf Quartalsebene hat der Landi Renzo-Konzern im Vergleich zum Vorjahresquartal, bedingt durch eine schwächere Geschäftsentwicklung in seinem Infrastrukturgeschäftsfeld, einen Konzernumsatzrückgang um 3,6% auf 69,33 Mio. EUR (Q3 2022: 71,91 Mio. EUR) verzeichnet. So sank der Segmentumsatz in der Clean Tech Solutions-Sparte zum Ende des dritten Quartals hauptsächlich aufgrund eines geringeren Produktionsvolumens um 24,2% auf 18,58 Mio. EUR (Q3 2022: 24,52 Mio. EUR). Der Rückgang des Fertigungsvolumens resultierte hierbei primär aus Auftragsverschiebungen in das nachfolgende Geschäftsjahr 2024.



Entgegengesetzt entwickelte sich hingegen das Kerngeschäftsfeld "Green Transportation". In dieser Sparte konnte dank einer verstärkten OEM-Kundennachfrage nach insbesondere technologischen Lösungen für Bi-Fuel-Motoren die Segmenterlöse signifikant um 7,1% auf 50,75 Mio. EUR (Q3 2022: 47,39 Mio. EUR) gesteigert werden.



Auf operativer Konzernergebnisebene musste primär bedingt durch die rückläufige Umsatz- und Ergebnisentwicklung der "Clean Tech Solutions"-Sparte ein Rückgang des bereinigten EBITDA (Adj. EBITDA) um 30,1% auf 0,65 Mio. EUR (Q3 2022: 2,16 Mio. EUR) hingenommen werden. Gleichzeitig sank parallel hierzu die bereinigte EBITDA-Marge auf 1,00% (Q3 2022: 3,0%).



Prognosen und Bewertung



Mit der Veröffentlichung seiner 9-Monats- bzw. Q3-Zahlen hat der Landi Renzo-Konzern seine zuletzt angepasste Unternehmensguidance für das Geschäftsjahr 2023 in Form des Ausblicks für die beiden Geschäftssegmente "Green Transportation" (Umsatzwachstum und geringere Rentabilität gegenüber Vorjahr, jedoch Margenverbesserung im 2.HJ 2023) und "Clean Tech Solutions" (Umsätze auf Vorjahresniveau, jedoch bei einer Rentabilitätsverbesserung auf Adj. EBITDA-Basis) bestätigt.



Im Rahmen dessen rechnet der Technologiekonzern konkret für das bereits begonnene vierte Quartal des aktuellen Geschäftsjahres in Bezug auf das Kernsegment "Green Transportation" mit einem leichten Umsatzanstieg gegenüber dem vorherigen dritten Quartal, der insbesondere aus verstärkten Absätzen im OEM-Vertriebskanal resultieren soll. Bedingt durch den im vergangenen dritten Quartal erzielten Profitabilitätsanstieg in diesem Segment, rechnet Landi Renzo für das vierte Quartal mit einer (erneuten) Verbesserung des bereinigten EBITDA gegenüber den abgelaufenen neun Monaten. Nachdem das "Clean Tech Solutions"-Segment im dritten Quartal unter Auftragsverschiebungen litt, rechnet die Technologiegesellschaft jedoch für das aktuelle vierte Quartal wieder mit einem Umsatz- und Rentabilitätsanstieg gegenüber dem Vorquartal.



In Anbetracht der unter unseren Erwartungen liegenden

Unternehmensperformance, der deutlich abgeschwächten Wachstumsdynamik und den weiterhin schwierigen Rahmenbedingungen, haben wir unsere bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen nach unten angepasst. Für das aktuelle Geschäftsjahr 2023 kalkulieren wir nun mit Umsatzerlösen in Höhe von 307,14 Mio. EUR (zuvor: 323,88 Mio. EUR) und einem EBITDA in Höhe von 0,64 Mio. EUR (zuvor: 9,58 Mio. EUR). Unsere deutlich reduzierte operative Ergebnisprognose resultiert neben einem geringeren erwarteten Geschäftsvolumen auch aus deutlich höheren erwarteten Einmalkosten bzw. Sonderkosten (z.B. Restrukturierungskosten).



Für das nachfolgende Geschäftsjahr 2024 rechnen wir mit Umsatzerlösen in Höhe von 316,86 Mio. EUR (zuvor: 357,17 Mio. EUR) und einem EBITDA von 13,31 Mio. EUR (zuvor: 24,76 Mio. EUR). Im Folgejahr 2025 sollten die Umsatzerlöse und das EBITDA erneut auf 345,89 Mio. EUR (zuvor: 379,73 Mio. EUR) bzw. 21,10 Mio. EUR (zuvor: 37,94 Mio. EUR) zulegen können.



Die von uns prognostizierte zukünftige Margenerholung der Landi Renzo-Gruppe basiert auf eher konservativen Prämissen, d.h. die erwartete Verbesserung der Konzernprofitabilität kann bspw. bei einer schnelleren Erholung des After-Market-Business und Infrastrukturgeschäfts auch deutlich stärker verlaufen.



Insgesamt sehen wir damit den Landi Renzo-Konzern trotz der zwischenzeitlichen Schwäche in einer guten Ausgangsposition, um ab dem kommenden Geschäftsjahr 2024 wieder auf einen signifikanten Wachstumskurs zurückzukehren. Als wesentliche Wachstumstreiber sollten sich hierbei die erwartete Erholung des margenstarken After-Market-Geschäfts und der verstärkte Ausbau des Infrastruktur- und MHD-Geschäfts (Mid- and Heavy-Duty-Business) erweisen. Gerade in der Ausweitung des margenträchtigen MHD-Business (LNG & CNG-Trucks) konnte Landi Renzo zuletzt deutlich an Momentum gewinnen und sollte auch in dieser Nische seine Wachstumsserie fortsetzen können. Durch einen erwarteten verbesserten Umsatzmix im "Green Transportation-Segment" (höherer Anteil des lukratives After-Market-Business und MHD-Business) und der prognostizierten Erholung des profitablen Infrastrukturgeschäfts, sollte es der

Technologiegesellschaft ab dem kommenden Geschäftsjahr gelingen, seine Ertragslage deutlich zu verbessern.



Auch die vom Management eingeleiteten Maßnahmen zur Optimierung und Stärkung des Geschäftsmodells bzw. der Unternehmensstruktur sollten dazu beitragen, dass der Technologiekonzern seinen Wachstumskurs im Bereich der nachhaltigen Mobilität, insbesondere bei Mid & Heavy Duty-Fahrzeugen, als auch im Bereich der Infrastrukturen für Erdgas, Biomethan und Wasserstoff fortsetzen kann. Parallel hierzu sollte die Forcierung des Wachstums und die Optimierungsmaßnahmen des Geschäftsmodells ebenfalls zu einer deutlichen Verbesserung der künftigen Ertragskraft führen.

Wir gehen davon aus, dass das Landi Renzo-Management im ersten Quartal des kommenden Geschäftsjahres 2024 eine neue Unternehmensguidance publizieren wird.



Vor dem Hintergrund unserer gesenkten Umsatz- und Ergebnisprognosen für das aktuelle Geschäftsjahr und auch für die Folgejahre, haben wir unser bisheriges Kursziel auf 0,60 EUR (zuvor: 0,70 EUR) je Aktie gesenkt. In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben wir damit das Rating "Kaufen" und sehen ein signifikantes Kurspotenzial in der Landi Renzo-Aktie.



