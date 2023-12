Stahl-Aktien weltweit legten am Montag (20.12.) kräftig zu, als Japans Stahlriese Nippon Steel die Übernahme des amerikanischen Konkurrenten US-Steel bekanntgab.>Vorbehaltlich der Zusage der Aktionäre sowie Behörden soll die Transaktion in Q2 bis Q3 des kommenden Jahres abgeschlossen sein. Die Japaner wollen 55 US-Dollar (50 Euro) je Aktie in bar zahlen. Damit liegt die Gesamtbewertung inkl. übernommener Schulden bei 14,9 Mrd. Dollar - ein Aufschlag von 40% zum Freitags-Schlusskurs. Nippon Steel würde zum drittgrößten Stahlriesen weltweit hinter Baowu Steel und ArcelorMittal aufrücken. Die Fusion wäre gleichzeitig ein wichtiger ...

