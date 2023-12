Bankenbeben, Energiekrise, Naher Osten, Geopolitik und mit Zinsen jonglierende Notenbanken. All das hatte 2023 zu bieten. Rückblickend war es ein schwieriges Jahr. Doch seit einiger Zeit folgt eine Herausforderung der Nächsten. Und an Jeder wächst der Markt, die Anleger, die Politik und die Gesellschaft. Wie es sich im kommenden Jahr aufzustellen gilt und welche Herausforderungen uns erwarten, erfahren Sie in diesem Interview mit Folker Hellmeyer, Netfonds AG.