Die Anteilseigner von Covestro mussten in den vergangenen Wochen und Monaten wirklich Geduld mitbringen. Kaum etwas drängte aus den derzeit laufenden Verhandlungen mit dem arabischen Ölriesen Adnoc an die Öffentlichkeit - was natürlich grundsätzlich für die Vorstände der beiden Unternehmen spricht, die Aktionäre aber auf die Folter spannte.Nun könnte es aber kurz vor Weihnachten doch noch etwas konkreter werden und den Besitzern der Covestro-Papiere womöglich eine Freude bereiten. Denn Bloomberg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...