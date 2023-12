Zürich (ots/PRNewswire) -Bei der Game Developer Competition von AirConsole und der BMW Group, die im März 2023 auf der GDC in San Francisco angekündigt wurde, sind Dutzende von Spieldemos von talentierten Entwicklerinnen und Entwickern aus der ganzen Welt eingetroffen. Nach der Auswahl von vier Finalisten haben AirConsole und die BMW Group nun die Freude, den Hauptpreis an "Big Mighty Wheels" von Paranoia Games zu vergeben. Dieser Preis beinhaltet die Finanzierung des Spiels sowie die Möglichkeit, die Zentrale der BMW Group in München zu besuchen, um die Spieldemo in einem Auto mit der AirConsole-Plattform zu spielen."Big Mighty Wheels" wird eine attraktive Ergänzung des rasant wachsenden Spieleportfolios von AirConsole für Autos sein. Passenderweise ist das Spiel ein Arcade-Fahrspiel, das die einzigartigen lokalen Multiplayer-Funktionen von AirConsole demonstriert und ein stark kooperatives Verhalten von den Spielern verlangt.Rodrigo Picazo, Spieleentwickler bei Paranoia Games, erklärt: "Die Controller-Lösung von AirConsole bietet ein wirklich einzigartiges Spielerlebnis in der Autoumgebung und hat bei der Entwicklung von Big Mighty Wheels unsere Kreativität entfacht. Sie hat uns ermöglicht, den Controller auf verschiedene Weise zu personalisieren und die Eingabe für den Spieler zu optimieren."Antti Makkonen, leitender Produzent bei AirConsole, fügt an: "Bei der Entwicklung des Spiels hat das Team von Paranoia Games die Möglichkeiten der Game-Controller-Lösung von AirConsole voll ausgeschöpft. Wir hoffen, dass sich auch andere Entwickler von diesem Spiel inspirieren lassen und mit uns gemeinsam daran arbeiten, neue und innovative Spielerlebnisse für Autos zu erschaffen."Durch die Partnerschaft von AirConsole und der BMW Group bekommt die Spielebranche einen neuen Gaming-Treffpunkt. Durch die Vertiefung dieser Kooperation wird die Möglichkeit, wirklich packende Spielerlebnisse zu liefern, zur Realität, und das Auto zu einem Ort, an dem Spiele wie nirgendwo sonst erlebt werden können.Informationen zu AirConsoleAirConsole ist die führende Casual-Gaming-Plattform für die Unterhaltung im Auto. Die Spiele werden auf einem großen Bildschirm gespielt. Dabei dienen Smartphones als Controller, sodass keine weitere Hardware erforderlich ist.Das Schweizer Spieleunternehmen hat vor kurzem eine erfolgreiche Partnerschaft mit der BMW Group geschlossen, um ihre Spiele in Millionen von Fahrzeugen verfügbar zu machen. Mehr als 18 Millionen Spieler haben das AirConsole-Erlebnis bereits auf dem Fernseher und online gespielt.Kontakt:Michael Fuller,michael@n-dream.com, 079 822 37 62Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2289382/AirConsole.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2017766/AirConsole_logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/paranoia-games-siegt-mit-big-mighty-wheels-beim-spieleentwickler-wettbewerb-von-airconsole-und-der-bmw-group-302020382.htmlOriginal-Content von: AirConsole, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100081490/100914667