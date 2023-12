Martin Schachinger von der PV-Handelsplattform pvXchange geht davon aus, dass die Modulpreise bis auf weiteres niedrig bleiben. Wenn Europa eine eigene wettbewerbsfähige PV-Industrie aufbauen will, dann sollte es aus seiner Sicht daher um Spezialprodukte gehen. "Die Modulpreise sind zu niedrig und machen keine Anstalten, in absehbarer Zeit signifikant zu steigen", schreibt Schachinger in seinem monatlichen PV-Marktkommentar im Dezember 2023. Damit sei der Aufbau einer eigenen fairen Wertschöpfungskette ...

Den vollständigen Artikel lesen ...