Nimmt Solana nun BNB ins Visier? SOL unter den Top 5 der Kryptowelt

In einem bemerkenswerten Aufschwung hat Solana (SOL) in den letzten 24 Stunden eine Steigerung von 12% verzeichnet und erklimmt damit seinen Platz unter den Top 5 der Kryptowährungen weltweit.

Mit einer Marktkapitalisierung, die nun auf 36,8 Milliarden Dollar angestiegen ist, scheint Solana nun schon den nächsten Coin ins Visier zu nehmen, den Binance Token BNB. Dieser hatte bisher eine dominante Stellung in der Rangliste der Kryptowährungen eingenommen, scheint nun aber in greifbare Nähe für Solana zu rücken.

Auszug Rangliste nach Marktkapitalisierung, Quelle: www.coinmarketcap.com

Im gleichen Zug musstedie bekannte Währung Ripple einen leichten Dämpfer hinnehmen. Mit einem Rückgang von 1,8% über die letzten sieben Tage und einer aktuellen Marktkapitalisierung von 33,25 Milliarden Dollar rutscht XRP nun auf den sechsten Platz ab.

Die Chancen für Solana stehen gut

Entwicklung der Marktkapitalisierung, Quelle: www.artemis.xyz

Die Aufwärtstendenz von Solana spiegelt sich deutlich in ihrer Marktkapitalisierung wider, welche die Währung mittlerweile auf den fünften Platz der Kryptowährungen katapultiert hat.

Dieser unterstreicht das Potenzial von Solana, BNB in der Rangliste zu überholen, falls sich die positive Entwicklung fortsetzt. Während BNB eine stabile Marktleistung zeigt, könnte die beschleunigte Wachstumsrate von Solana zu einem baldigen Wechsel in der Rangordnung führen.

Bitcoin, weit voraus in Bezug auf die Marktkapitalisierung, zeigt auch ein konstantes Wachstum des Kapitales.

Ausblick auf Update schafft weiteren Optimismus

Firedancer stellt einen bedeutenden Fortschritt für das Solana-Netzwerk dar. Es handelt sich um einen neuen, unabhängigen Validator-Client, der von Jump Crypto entwickelt wurde, um die Leistung und Skalierbarkeit des Netzwerks zu verbessern. Firedancer zielt darauf ab, die Transaktionsverarbeitung zu optimieren und könnte die Fähigkeit von Solana, eine Million Transaktionen pro Sekunde (derzeit rund 65.000) zu verarbeiten, erheblich steigern.

Die Einführung von Firedancer in das Testnetz von Solana hat bereits eine spürbare Begeisterung in der Community ausgelöst und könnte zu einer wesentlichen Verbesserung der Netzwerkleistung führen. Es wurde entwickelt, um sowohl die Konkurrenzfähigkeit von Solana zu erhöhen als auch eine höhere Diversität an Validator-Clients im Netzwerk zu schaffen, was die Widerstandsfähigkeit des Systems stärkt.

Das Update könnte daher nicht nur die technische Leistungsfähigkeit von Solana verbessern, sondern auch die Betriebskosten für Node-Betreiber senken. Diese Entwicklungen versprechen eine interessante Zukunft für Solana und könnten die Art und Weise, wie Transaktionen im Netzwerk abgewickelt werden, revolutionieren.

Aktive Adressen sprechen für SOLANA

Täglich Aktive Adressen, Quelle: www.artemis.xyz

Die Anzahl der täglich aktiven Adressen auf der Solana-Blockchain zeigt eine aufsteigende Tendenz, was darauf hindeutet, dass das Netzwerk zunehmend genutzt wird und an Dynamik gewinnt.

Dies könnte ein Indikator dafür sein, dass Solana das Potenzial hat, BNB in Bezug auf die Netzwerkaktivität zu überholen. Tatsächlich hat Solana kürzlich BNB in der Anzahl der aktiven Adressen zeitweise eingeholt, und der Trend scheint weiterhin positiv zu sein.

Im Gegensatz dazu zeigt BNB eine eher stagnierende Aktivität. Diese Entwicklung bei BNB könnte teilweise durch die Unsicherheiten beeinflusst werden, die den Rechtsstreit von Binance mit der US-Justiz betreffen, dessen Ausgang erst nächsten Jahres erwartet wird. Solche rechtlichen Unsicherheiten können das Vertrauen der Nutzer beeinflussen und möglicherweise zu einer Verschiebung der Aktivität hin zu anderen Blockchains wie Solana führen.

DeFi, NFT, Web3, dAPPS, Memecoins

Solana hat jüngst durch das Aufkommen verschiedener Memecoins zusätzliche Aufmerksamkeit erlangt, die zu einem Anstieg der Netzwerkaktivität beigetragen haben. Ein prominentes Beispiel ist BONK, ein auf Solana basierender Memecoin, der innerhalb kurzer Zeit beachtliche Gewinne von 1000% verzeichnete und eine erhebliche Handelsaktivität auf der Plattform anregte. Der Erfolg von BONK, der mit einer enormen Kurssteigerung für Aufsehen sorgte, unterstreicht das Potenzial von Solana, eine Heimat für virale und populärkulturelle Kryptoprojekte zu werden.

Im Zuge dieser Entwicklung um Memecoins hat auch $SPONGEV2 Aufmerksamkeit erregt. Als Nachfolger von Sponge V1, der bereits signifikante Erfolge verbuchen konnte, wird SPONGEV2 mit Spannung erwartet, insbesondere aufgrund seines Potenzials für hohe Renditen und einer wachsenden Community-Beteiligung. Diese Art von Memecoins kann das Wachstum und die Sichtbarkeit einer Blockchain-Plattform wie Solana kurzfristig erheblich beeinflussen, was wiederum das Interesse von Investoren und Nutzern weckt.

Ethereum überholt

BREAKING: @solana FLIPS @ethereum IN 7-DAY DEX VOLUME FOR THE FIRST TIME IN HISTORY pic.twitter.com/Bp9iCFdrpo - DEGEN NEWS (@DegenerateNews) December 21, 2023

In einem beeindruckenden Wendepunkt hat Solana nun Ethereum im täglichen Handelsvolumen auf dezentralen Börsen (DEX) übertroffen. Aktuelle Daten zeigen, dass das Handelsvolumen von Solana $1,262 Milliarden erreicht hat, was knapp über dem Volumen von Ethereum mit $1,167 Milliarden liegt. Andere Blockchains wie Arbitrum, BSC und Avalanche folgen in der Liste.

Dieser Vorstoß ist ein weiterer bedeutender Meilenstein für Solana, welches sich in der dezentralisierten Finanzwelt (DeFi) gegenüber Ethereum, der lange Zeit als führende Kraft galt, behaupten konnte.

Ausblick 2024

Der Ausblick für Solana im Jahr 2024 ist vielversprechend. Die Plattform hat sich von früheren Herausforderungen erholt und setzt ihren Fokus auf Wachstum und Stärkung der Community. Die Erholung der Total Value Locked (TVL) und die Überholung von Ethereum im DEX-Handelsvolumen sind positive Zeichen. Zudem wird erwartet, dass der Trend zu Memecoins wieder an Fahrt gewinnt, was sich auch oft auf die Basis Chain auswirkt.

Allerdings könnten neue Memecoins es schwieriger finden, sich zu etablieren, insbesondere im Vergleich zu etablierten Projekten wie SPONGE, die bereits eine große und engagierte Community aufgebaut haben. Dieser Marketingvorteil ist für Memecoins elementar und kann dazu beitragen, als nächster Token in die Top 100 der Kryptowährungen zu gelangen.

