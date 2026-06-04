Die SAP-Aktie hat sich nach der Schwächephase der vergangenen Monate wieder deutlich erholt. Nach einem starken Anstieg bis in den Bereich von 170 € kam zuletzt zwar eine Korrektur auf rund 155 €. Nach der vorherigen Bewegung ist das jedoch nicht ungewöhnlich. SAP profitiert von Cloud und KI Nachdem Software-Aktien über Monate hinweg eher gemieden wurden, kehrt langsam wieder mehr Interesse in den Sektor zurück. Anleger setzen zunehmend darauf, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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