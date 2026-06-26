Die SAP-Aktie steht weiterhin unter Druck und konnte sich zuletzt nicht innerhalb ihrer mehrmonatigen Seitwärtsrange halten. Der Bruch der unteren Begrenzung stellt zunächst ein negatives Signal dar und zeigt, dass die Verkäufer aktuell die Kontrolle behalten. Gleichzeitig belastet die anhaltende Schwäche vieler Software- und Technologiewerte weiterhin das Marktumfeld. Ausbruch nach unten verschlechtert das Chartbild In den vergangenen Monaten bewegte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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