Teilen: Die wichtigsten Währungspaare bleiben am frühen Donnerstag relativ ruhig, da die Anleger auf die Veröffentlichung der endgültigen Revisionen der Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das dritte Quartal durch das US Bureau of Economic Analysis warten. Auf dem US-Wirtschaftskalender stehen außerdem die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung ...

