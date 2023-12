Zu Jahresbeginn haben wir 6 Thesen für die Elektromobilität in 2023 aufgestellt. In diesem Artikel fassen wir zusammen, was sich in der Elektromobilität seitdem getan hat und verraten auch, wo wir richtig oder falsch lagen.Batterieelektrische Fahrzeuge setzen sich gegenüber Plug-in-Hybriden weiter durch - Korrekt Zum 1. Oktober 2023 gab es in Deutschland 1,3 Millionen batterieelektrische Fahrzeuge und 900.000 Plug-In-Hybride. Knapp 60 Prozent des elektrischen PKW-Bestands in Deutschland kamen demnach ohne Verbrennungsmotor aus. Schaut man sich die Zahlen der Neuzulassungen von Januar bis Oktober ...

Den vollständigen Artikel lesen ...