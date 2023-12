Die Aktie von Heidelberg Materials (WKN: 604700) befindet sich seit Mitte Oktober in einem starken Aufwärtstrend, aktuell steht sie bei rund 81 €. Während dieser Zeit beträgt der Kursanstieg rund +24% - auf Jahressicht summieren sich die Kursgewinne auf +55%. Was sind die Gründe für diese Entwicklung und wie geht es weiter? Heidelberg Materials vorgestellt Die Heidelberg Materials AG, mit Sitz in Heidelberg, zählt zu den international führenden Herstellern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...