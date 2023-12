Nach Gewinnmitnahmen zur Wochenmitte dürften die US-Börsen am Donnerstag wieder zulegen. Der Broker IG berechnete den bekanntesten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial rund 30 Minuten vor dem Börsenstart 0,7 Prozent höher auf 37.325 Punkte. Am Tag zuvor hatte der Dow nach seiner jüngsten Rekordjagd mit neun freundlichen Handelstagen in Folge erstmals wieder nachgegeben. Der Verlust am Mittwoch hatte bei 1,3 Prozent gelegen. Soviel hatte er an einem Tag zuletzt Anfang Oktober eingebüßt, bevor die ...

