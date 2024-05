Die anhaltende Erholung der US-Indizes zieht auch den DAX am Dienstag weiter mit. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 18.228 Punkte. Damit würde er wieder an sein Vorwochenhoch heranrücken, und sich sogar leicht über den Korrekturtrend seit dem Rekord von Anfang April bei 18.567 Punkten schieben.Die Berichtssaison nimmt nach dem ruhigen Wochenstart am Dienstag wieder Fahrt auf. Es berichten unter anderem Zalando, Siemens Healthineers, ...

