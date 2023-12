Trotz der zitierten Zinsen haben weder die Umsätze noch die Gewinne erkennbar nachgegeben. Ein stabiler langfristiger Trend ist anzunehmen.Im Markt für gebrauchte und neue Immobilien, was in den USA eine wichtige Unterscheidung darstellt, schwanken die Preise zwar stärker, aber haben dem Zinsauftrieb dennoch klar widerstanden. Rund 22 % der amerikanischen Wirtschaftsleistung entfällt auf private Immobilien (ohne Gewerbe). Die Signale aus diesem Markt sind deshalb wichtiger als alle Alternativen der Techs, wenn auch von weniger signifikanten neuen Nachrichten beeinflusst.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 51/52! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 51/52 u. a.:- Alle relevanten Indizes haben ihre Jahresziele erreicht- Die deutsche Energiezukunft ist nur politisch lösbar- Der technologische Vorsprung der Amerikaner ist unstrittig- Deutschland beansprucht die Führungsrolle für Klimainvestitionen rd. um die Erneuerbaren Energien- MICROSOFT setzt die Maßstäbe- Die Wall Street steht vor einer der interessantesten Alternativen der letzten Jahre- Die drei Lieferserviceadressen stehen weiter auf dem PrüfstandIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info