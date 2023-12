Wien (www.fondscheck.de) - Tikehau Capital hat per 1. Januar 2024 Rudolf Apenbrink zum Senior Advisor DACH ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".In der neu geschaffenen Rolle als Senior Advisor für Deutschland, Österreich und die Schweiz solle Apenbrink eng mit Dominik Felsmann, Head of Germany, sowie dem Managementteam von Tikehau Capital zusammenarbeiten, um die Beziehungen des Unternehmens zu Investoren und Partnern in der Region zu stärken und auszubauen sowie die Geschäftsentwicklung in diesen Märkten zu unterstützen. ...

