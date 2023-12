Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking österreich DE000LS9BHW2: Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): Aus 10.000 Euro wurden 114.153 Euro. wikifolio Stockpicking österreich DE000LS9BHW2: +0.46% vs. last gabb, +6.98% ytd, +73.10% seit Start 2013. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Heute habe ich die Uniqa-Aktie deutlich aufgestockt, sie sollte auch von den Geschehnissen rund um Strabag und RBI profitieren. Und sei es nur durch den Kursanstieg der beiden. Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es ...

