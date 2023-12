Der Preis für eine komplette Erschliessung von Parkplätzen mit JUICE CHARGER me 3 geht an das Hotel Bärgsunnu in Saas Grund.Bachenbülach - Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, hat mit dem Wettbewerb um eine kostenlose Ladeinfrastruktur den Nerv der Schweiz getroffen. Der Preis für eine komplette Erschliessung von Parkplätzen mit JUICE CHARGER me 3 geht an das Hotel Bärgsunnu in Saas Grund. Zusätzlich erhält die Gemeinde Schmidrued den Sonderpreis «Herzensprojekt».

