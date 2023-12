Teilen: Der Euro bleibt moderat im Angebot und nähert sich dem Widerstand bei 0,8680 - Die schwachen britischen Inflationswerte belasten das Pfund - EUR/GBP dürfte im Bereich 0,8680/90 auf starken Widerstand stoßen - Der Euro notiert am Donnerstag in Europa weiterhin moderat im Plus, wobei sich das Paar dem Widerstandsbereich von 0,8685 nähert. ...

