Batteriespeicher für Photovoltaik-Anlagen müssen ein mehrstufiges Sicherheitskonzept haben, das Brände und Explosionen wirkungsvoll verhindert. In diesem pv magazine Podcast erläutern zwei Batterieexperten, wie das Sicherheitskonzept nach Sicherheitsleitfaden funktioniert. Dabei diskutieren wir, warum es trotzdem manchmal zu Bränden kommt, was das für Anwender bedeutet und wie man auf Nummer sicher gehen kann. Batterie- beziehungsweise Akkubrände treten immer häufiger auf. Das liegt in erster Linie daran, dass es immer mehr Akkus gibt, in Werkzeugen, E-Bikes, Elektroautos oder eben auch in Heimspeichern. ...

