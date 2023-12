Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag etwas leichter geschlossen. Am zweitletzten Handelstag vor der Weihnachtspause war das Handelsvolumen nach Händlerangaben stark ausgedünnt.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag etwas leichter geschlossen. Am zweitletzten Handelstag vor der Weihnachtspause war das Handelsvolumen nach Händlerangaben stark ausgedünnt. Mit den neuerlichen Abgaben setzten sich die Gewinnmitnahmen nach dem Rally seit Anfang November damit den fünften Tag in Folge fort. Insgesamt verlief der Handel aber ohne grössere Neuigkeiten in ruhigen…

