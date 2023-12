DJ Totalenergies verkauft Anteil an Windpark Seagreen an thailändische PTTEP

Von Helena Smolak

PARIS (Dow Jones)--Der französische Öl- und Gaskonzern Totalenergies hat mit der thailändischen Öl- und Gasgesellschaft PTTEP den Verkauf eines Teils seines Offshore-Windparks Seagreen vereinbart. Im Detail veräußert Totalenergies nach eigenen Angaben 25,5 Prozent an dem Offshore-Windpark mit einer Kapazität von 1.075 Megawatt für 689 Millionen US-Dollar an PTTEP. Nach Abschluss der Transaktion, die einen Unternehmenswert von 4,3 Milliarden Dollar impliziert, wird Totalenergies noch 25,5 Prozent an Seagreen halten, neben dem neuen Miteigentümer PTTEP mit ebenfalls 25,5 Prozent und SSE Renewables mit 49 Prozent.

December 21, 2023 13:25 ET (18:25 GMT)

