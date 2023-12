Laut der Online-Website electricve.net arbeitet Nio an einem neuen Elektro-Flaggschiff. Die elektrische Luxuslimousine Nio ET9 will das Unternehmen auf dem Nio Day am 23. Dezember vorstellen. Die neue Oberklasse-Limousine soll es sogar mit den Modellen der etablierten Premium-Hersteller aufnehmen können.Berichten chinesischer Portale zufolge, die sich auf hochrangige Manager von Nio berufen, wird das Platzangebot des kommenden Nio ET9 vergleichbar mit dem eines Mercedes-Maybach sein. In technischer ...

