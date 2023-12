HANGZHOU (IT-Times) - Die Alibaba Group hat einen Wechsel in der Unternehmensstrategie angekündigt und alte Pläne zur Aufspaltung des Konzerns wieder in die Schubladen gesteckt. Am 19. Dezember 2023 traten Spekulationen auf, dass Douyin derzeit mit der Alibaba Group Holding Ltd. (NYSE: BABA, ISIN: US01609W1027)...

Den vollständigen Artikel lesen ...