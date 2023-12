In dem letzten Jahrzehnt sind die weltweiten Exporte von frischen Blaubeeren stetig gestiegen, was auf eine stärkere Diversifizierung der Produktionsregionen zurückzuführen ist. Zu den Ländern mit den höchsten Wachstumsraten zählen in den letzten Jahren Peru, Südafrika, Mexiko, Marokko, Polen und Spanien. Dies berichtet Rabo Research in dem Blueberry Report...

