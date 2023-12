In der zweiten Dezemberwoche hat sich die Markt- und Preislage am Speisekartoffelmarkt in Mecklenburg-Vorpommern im Vergleich zur Vorwoche nicht verändert. Die Erzeugerpreise sind stabil. Derzeit laufen viele Aktionen im Einzelhandel. Bildquelle: Shutterstock.com Die Nachfrage wird schon als gut beschrieben. Aktionsware zum Weihnachtsfest wird zum Wochenende in die Handelsketten kommen....

Den vollständigen Artikel lesen ...