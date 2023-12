Die von dem italienischen Apfelerzeugerverband Assomela geförderte europäische Informationskampagne "Know Apple", die darauf abzielte, in dem Sektor Arbeitende und Endverbraucher über die italienische Apfelwelt zu informieren, endete im November. Die Kampagne ermöglichte es Assomela, insbesondere die in dem Sektor Tätigen und durch sie die Endverbraucher zu...

Den vollständigen Artikel lesen ...