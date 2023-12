Das Währungspaar EUR/CHF kostet derweil mit 0,9429 nach 0,9425 etwa gleich viel wie am Vorabend.Frankfurt - Der Euro hat am Freitagmorgen stabil an der runden Marke von 1,10 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0998 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Auch zum Franken hat sich der Dollar über Nacht kaum bewegt und wird aktuell zu 0,8571 nach 0,8570 am Donnerstagabend gehandelt. Damit verharrt er unter der Marke von 86 Rappen…

