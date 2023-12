The following instruments on XETRA do have their first trading 22.12.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 22.12.2023Aktien1 US06652N1072 Bank7 Corp.2 US3025781093 FNCB Bancorp Inc.3 US36120Q1013 FVCBankcorp. Inc.4 GRS533003000 Optima Bank S.A.5 CA29279W3003 Enduro Metals Corp.6 US29667K6038 Esports Entertainment Group Inc.Anleihen1 DE000DW6AAN8 DZ BANK AG2 DE000DW6AAM0 DZ BANK AG3 DE000DW6AAL2 DZ BANK AG4 DE000DJ9AC56 DZ BANK AG5 DE000DJ9AC49 DZ BANK AG6 DE000DJ9AC31 DZ BANK AG7 DE000DJ9AC23 DZ BANK AG8 DE000HLB53R8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale