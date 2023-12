RBI -0.19% Smeilinho (DRASTIL1): D&D Research Rendezvous im audiocdpodcast heute: Die befrage ich https://www.linkedin.com/# https://www.linkedin.com/# zum zu Ende gehenden Kapitalmarktjahr. Was waren die Überraschungen 2023 in Österreich und was ist für 2024 auf dem Radar? Weiters: Welche Relevanz hat AI für den heimischen Kapitalmarkt? Und dann natürlich ganz aktuell, daran kam man in Woche 51 einfach nicht vorbei: RBI und https://www.linkedin.com/# bzw. RBI und https://www.linkedin.com/# . Zu beiden Nachrichten gibt es natürlich Fragen an Gunter. Frohe Weihnachten, 2024 geht es mit den Research Rendezvous Folgen weiter und jetzt gehts mal weiter im Podcast ....

Den vollständigen Artikel lesen ...