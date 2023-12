Die Aktien von RWE konnten am Vortag ein Verlaufstief bei 40,02 Euro nach der Korrektur seit 42,23 Euro erreichen und in der Folge wieder hochziehen. Am heutigen Freitag setzte sich die Aufwärtsdynamik des Vortages zunächst fort, allerdings gelang den Bullen bisher kein Anstieg über den 10er-EMA. Dies könnte ein Schwächesignal sein. Am Vortag hieß es im Insight: "Der übergeordnete Aufwärtstrend ist bei den RWE-Aktien klar intakt, der aktuelle Rücklauf ...

