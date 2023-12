Der Fachverband Biogas hat eine Kammer- und Verbandspartnerschaft (KVP) mit der Bioenergy Association of Ukraine (UABIO) geschlossen. Ziel sei es, nachhaltige Biogas-Technologien in der Ukraine zu fördern. Konkret wollen die Projektpartner Potenziale identifizieren, den Wissensaustausch und technologische Innovationen fördern. In diesem Zusammenhang wollen sie den ukrainischen Verband UABIO zu einer sich selbst tragenden Organisation ausbauen. Er soll als Branchenverband die Interessen seiner Mitglieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...