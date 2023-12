HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Adidas nach Quartalszahlen und einer Ausblickssenkung von Nike auf "Hold" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Dank einer positiven Überraschung bei den Bruttomargen und stagnierender operativer Aufwendungen habe der US-Sportartikelhersteller stark abgeschnitten, doch die wirklich schlechte Nachricht sei das gesenkte Umsatzziel, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dass die Amerikaner dies insbesondere auf das schwache China-Geschäft zurückführten, sei vor allem für Adidas negativ zu werten, da das Unternehmen in China 14 Prozent seines Umsatzes erziele - bei Puma seien es nur sechs Prozent. Zudem sei die Adidas-Aktie höher bewertet als die des heimischen Rivalen./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2023 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1EWWW0

