Die Erneuerbare-Energien-Tochter des Anbieters von Logistik- und Gewerbeimmobilien will ihre Mieter in 14 Ländern "mit 100 Prozent Ökostrom versorgen". Das Darlehen der Europäischen Investitionsbank soll zur Finanzierung von Photovoltaik-Aufdachanlagen dienen.Die Europäische Investitionsbank EIB gewährt ein Rahmendarlehen über 150 Millionen Euro mit zehn Jahren Laufzeit für die VGP Renewable Energy. Das 2020 gegründete Unternehmen gehört zur VGP Group, einem europaweit tätigen Entwickler und Betreiber von Gewerbe- und Logistikimmobilien mit Sitz in Antwerpen. VGP will einer Mitteilung zufolge ...

