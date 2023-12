Die Tesla-Aktie hat am Donnerstag knapp drei Prozent auf 254,50 Dollar zugewonnen. Das Wall Street Journal (WSJ) berichtete von einer möglichen Verschärfung der US-Importzölle auf chinesische Güter wie Elektroautos. Zudem will der Cybertruck-Hersteller in Deutschland expandieren.Spekulationen um verbesserte Wettbewerbslage auf dem HeimatmarktE-Autos aus China werden in den USA aktuell mit 25 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...