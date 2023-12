Berlin - Das Bundesverkehrsministerium (BMDV) sieht bei der Finanzierung des 49-Euro-Tickets keine offenen Fragen. "Die Finanzierungsfragen zum Deutschlandticket sind geklärt", sagte ein Sprecher des BMDV am Freitag in Berlin.



"Die Ministerpräsidentenkonferenz hat zuletzt im November noch einmal das im vergangenen Jahr vereinbarte Finanzkonzept bestätigt", fügte er hinzu. "Die Beschlüsse stehen." Der Bund stehe zu seinen Zusagen, das Ministerium plane hier keine Kürzungen. Es gebe deshalb keinen Grund für eine "erneute Finanzierungsdebatte", hieß es weiter. Das verunsichere die Verbraucher und schade damit dem Deutschlandticket. Alle weiteren Fragen rund um die Regionalisierungsmittel müssten nun im weiteren haushalterischen Verfahren "in enger Abstimmung mit den Parlamentariern konkretisiert werden", so der Sprecher.

