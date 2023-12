Die Bayer-Aktie zieht am Freitagvormittag leicht an. Damit trotzt der Aktienkurs der jüngsten Veröffentlichung der Stimmrechtsanteile. So reduzierte eine namhafte US-Investmentbank jüngst ihre Anteile an dem Pharmaunternehmen drastisch. Finanztreff.de beleuchtet die Details der jüngsten Pflichtveröffentlichung.Konkret hat Goldman Sachs seine Anteile an Bayer von 5,74 Prozent auf 3,69 Prozent reduziert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...