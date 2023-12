ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens Healthineers auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der europäische Medizintechniksektor werde nach der jüngsten Kurserholung mit einem im Vergleich zur Vergangenheit höheren Aufschlag zum breiten Markt gehandelt, schrieb Analystin Thando Skosana in einer am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Der Sektor sei aber nocht nicht teuer. 2024 sollte die Umsatzdynamik zwar nachlassen, doch dafür hätten sich die Aussichten für die Ergebnisse dank der schwächeren Kosteninflation deutlich verbessert. Siemens Healthineers sei im Dezember angesichts beruhigender Aussagen zu 2024 die am meisten besprochene Aktie in der Branche gewesen, und erstaunlicherweise habe es trotz der aktuellen Bewertung keinen Kursrückschlag gegeben./gl/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2023 / 16:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2023 / 16:38 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SHL1006

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken