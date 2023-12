Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA08783B1013 BevCanna Enterprises Inc. 22.12.2023 CA08783B2003 BevCanna Enterprises Inc. 27.12.2023 Tausch 10:1

CA87974N4057 Lake Victoria Gold Ltd. 22.12.2023 CA5109151012 Lake Victoria Gold Ltd. 27.12.2023 Tausch 1:1

