Lake Victoria Gold: Entscheidender Meilenstein beim Erwerb der Imwelo-Minenlizenz erreicht

Der zeitaufwändigste Schritt im Genehmigungsprozess der Minenlizenz Imwelo ist laut Lake Victoria Gold nun abgeschlossen.

Die tansanische Wettbewerbskommission (Fair Competition Commission; "FCC") hat der kanadischen Lake Victoria Gold (TSX-V: LVG, FRA: E1K) grünes Licht für den Erwerb der Imwelo-Bergbaulizenz von Tanzoz Minerals Limited erteilt. Die Genehmigung ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur endgültigen Übertragung der vollständig genehmigten Bergbaulizenz ML538/2015. Mit dem FCC-Zertifikat und der in Kürze erwarteten Steuerfreigabebescheinigung sind alle Voraussetzungen gegeben, damit Lake Victoria den förmlichen Antrag auf Lizenzübertragung bei der Mining Commission of Tanzania stellen kann.

Simon Benstead, Executive Chairman & CFO des Unternehmens, erklärte: "Wir freuen uns über die Genehmigung durch die FCC in Tansania. Wie wir aus unserer Transaktion mit Barrick gelernt haben, ist dies der zeitaufwändigste Teil des Prozesses, und wir gehen davon aus, dass die Akquisition in den kommenden Wochen abgeschlossen sein wird. Der Erwerb und die Weiterentwicklung von Imwelo sowie die bereits angekündigte Akquisition von Dora stehen im Einklang mit der Wachstumsstrategie des Unternehmens, sich als schnell wachsender Goldproduzent, Minenerschließer und Explorationsunternehmen in Ostafrika zu etablieren."

Lake Victoria Gold ("LVG") hatte die transformative Akquisition von Imwelo am 10. August 2023 bekannt gegeben. (https://lakevictoriagold.com/tembo-gold-announces-transformative-acquisition-and-landmark-investment-from-tanzanian-strategic-investor/)

Historische Ressource von fast 300.000 Unzen Gold

Die Imwelo Lizenz befindet sich im Geita-Grünsteingürtel 12 km westlich der Geita-Goldmine von Anglogold-Ashanti. Das Projekt Imwelo umfasst eine 3,85 km2 große ML und eine 8,5 ha große PML mit einer historischen Ressourcenschätzung von 42.000 Unzen Au mit einem Gehalt von 3,15 g/t, einer angezeigten Ressource von 95.700 Unzen Au mit 1,95 g/t und einer abgeleiteten Ressource von 153.900 Unzen mit 1,53 g/t.

Die 100prozentige Tochtergesellschaft von LVG, TGTL, wird die ML für ein Entgelt von 5.500.000 C$ erwerben, das aus etwa 23,6 Millionen Stammaktien mit einem angenommenen Wert von 0,22 C$ pro Aktie besteht. Die Detailplanung der wichtigsten Infrastruktur- und Anlageneinrichtungen wird derzeit abgeschlossen. Die wichtigsten Anlagen wurden bereits in Auftrag gegeben; die Kugelmühle wird derzeit in Südafrika überholt.

Lake Victoria Gold will seine einzigartige Position und Erfahrung in Tansania strategisch einsetzen, um sich als Go-to-Partner für die Konsolidierung von fortgeschrittenen Projekten im produktiven Lake Victoria Goldfield in Tansania zu etablieren. Unterstützung erhält LVG durch die tansanische Taifa Group, eine vielseitige Unternehmensgruppe mit Interessen unter anderem in den Bereichen Bergbau, Telekommunikation, Öl und Gas, Agrarwirtschaft, Pharmazeutika und Leder. Taifa Mining, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Taifa, ist bereits an LVG beteiligt und wird diese Beteiligung im Zuge der Imwelo-Akquisition weiter ausbauen. Taifa Mining wird den gesamten Vertragsbergbau und die Bauarbeiten für das Projekt Imwelo durchführen. Taifa Mining ist das größte Bergbauunternehmen Tansanias mit über 30 Jahren Erfahrung im Bergbau. Taifa ist der bevorzugte Auftragnehmer für die meisten Minen in Tansania und unterhält langjährige und erfolgreiche Beziehungen zu Unternehmen wie Petra, De Beers, Barrick und AngloGold Ashanti. Darüber hinaus besitzt Taifa die größte Flotte an Bergbauausrüstung in Tansania.

Fazit: LVG kennt das Procedere bei der Übertragung von Lizenzen in Tansania von seinem Deal mit Barrick Gold. Das Verfahren dauert, aber es ist transparent und verlässlich. Die Akquisition des Imwelo-Projekts und des benachbarten Dora-Projekts sind für LVG transformativ, weil LVG in sehr kurzer Zeit zum Goldproduzenten werden wird. Das weitere Wachstum kann mit einem produzierenden Asset im Rücken viel leichter und schneller erreicht werden. Wir sind überzeugt, dass LVG-Investoren für ihre Geduld und die lange Zeit des Wartens am Ende reich belohnt werden, erst recht in einem steigenden Goldmarkt. LVG hat gegenüber seinen Wettbewerbern einen jahrelang erworbenen Vertrauensvorsprung in Tansania, der nicht schnell wettzumachen ist. Interessant ist der Vergleich mit etwas weiter fortgeschrittenen Gesellschaften wie der kanadischen TRX Gold Corporation (TSXV: TRX; 150 Mio. CAD Börsenwert) oder der australischen Orecorp Limited (ASX: ORR; 270 Mio. AUD Börsenwert). LVG ist beim aktuellen Kurs von 0,175 CAD mit weniger als 20 Mio. CAD bewertet.

