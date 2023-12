Der Dow Jones Industrial legt im frühen Handel um 0,24 Prozent auf 37'494,22 Punkte zu.New York - Am letzten Handelstag vor Weihnachten haben die US-Börsen ihre Vortagesgewinne etwas ausgebaut. Inflationsdaten fielen am Freitag weitgehend wie erwartet aus, was die Marktmeinung bestärken sollte, dass die Notenbank Fed die Leitzinsen im ersten oder zweiten Quartal des neuen Jahres senken wird. Die Auftragseingänge für langlebige Güter waren in der weltgrössten Volkswirtschaft im…

Den vollständigen Artikel lesen ...